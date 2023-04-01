Образцы техники, макеты и документы: новая выставка в Музее космонавтики откроется 7 апреля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Порядка 450 предметов покажут в главной экспозиции года в Музее космонавтики. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Всего на выставке «Музей космонавтики: модель для сборки» покажут 450 предметов почти из 12 тысяч поступивших в музей с 2017 по 2023 год, — говорится в сообщении.

Среди них — подлинные образцы космической техники, макеты, созданные в единственном экземпляре, инструменты специального внеземного назначения, исторические документы и многое другое. Выставка откроется 7 апреля и продлится до 3 сентября 2023 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также на Гоголевском бульваре 3 апреля состоится открытие фотовыставки, посвященной проекту «Заповедные кварталы». Торжественная церемония стартует в 12:00. Координатором проекта выступает автономная некоммерческая организация «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области».

В апреле весна кажется уже более реальной с солнечной погодой и почти без заморозков. Какие мероприятия пройдут в столице в апреле — в материале «Вечерней Москвы».