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Вооруженные силы Украины (ВСУ) скопили в подконтрольной им части Запорожской области большое число боевиков для форсирования Днепра. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Киевский режим скопил в районе села Разумовка большое количество боевиков, обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе Запорожской АЭС, — сказал он.

На днях солдаты российской армии нанесли превентивные удары по позициям украинских войск в районе села Разумовка, чтобы сорвать попытки выдвижения диверсантов, цитирует Рогова РИА Новости.

Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что попытка украинской армии прорваться к Азовскому морю станет для ВСУ неудачной. По его словам, после провала Украина начнет искать мира с РФ, однако достичь этого будет непросто.

17 марта временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о крупнейшей попытке украинских войск форсировать Днепр. По его словам, силами российской артиллерии была потоплена баржа с вражеским диверсантом.