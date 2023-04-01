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Московский зоопарк перешел на весенний режим работы с 1 апреля

Араз Салехов
Город
Московский зоопарк перешел на весенний режим работы с 1 апреля
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

С 1 апреля Московский зоопарк переходит на весенний режим работы. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— Зайти в гости к нашим обитателям можно будет с 09:00 до 20:00. Вход на территорию будет открыт до 19:00, — говорится в сообщении.

В связи с подготовкой к сезону временно закрыт главный вход. Как сообщает Telegram-канал «Московский зоопарк», изменение режима работы традиционно связано с увеличением длины светового дня. Теперь все больше времени проводят в своих уличных вольерах панды, львы, тигр, другие обитатели фауны России и даже манул Тимофей.

Также стало известно, что бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин вышли из зимней спячки в Московском зоопарке. Животные пробудились 26 марта. Зоологи оказали сонным медведям должное внимание. За животными наблюдали и давали им немного подкрепиться.

Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона. Как выяснилось, фонтаны расконсервируют, промоют специальным шампунем, проверят лампы подсветки и проведут регулировку форсунок.

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