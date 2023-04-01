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Москва, Дмитровское шоссе, 167Б Карта всех событий

Новый этап реставрации начался в усадьбе Виноградово. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— Усадьба Виноградово очень важна для исторического облика северо-востока Москвы. И у нее действительно сложная судьба: собственник строений, составляющих основной объем усадьбы, очень долго не принимал никаких мер, чтобы сохранить их, — сказал он.

Специалисты уже приступили к разработке проекта по сохранению строений, входящих в ансамбль. Также они завершили лазерное сканирование. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, на основе полученных данных разрабатываются чертежи проекта реставрации, которые учитывают архитектурные особенности зданий. Усадьба расположена по адресу Дмитровское шоссе, владение 167б.

Накануне Емельянов рассказал, что специалисты приступили к реставрации жилого дома С. В. Мельникова — П. Ф. Емельяновой — Топлениновых. В ходе работ они демонтируют перегородки и отделку потолков, стен и полов.

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что специалисты должны завершить реставрацию павильона «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ в этом году. Как выяснилось, они реставрируют терразитовую отделку фасада здания, а также живописные полотна на потолках и их обрамления из лепнины.