Собянин: Реставраторы возвращают исторический облик павильону «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, проспект Мира, 119с15 Карта всех событий

Специалисты должны завершить реставрацию павильона «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ в этом году. Об этом в субботу, 25 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сейчас специалисты по архивным фотографиям и данным возвращают павильону его исторический облик 1954 года, когда он назывался «Поволжье», — сказал он.

В ходе работ специалисты воссоздают декоративное покрытие терраццо стилобата и фонтаны-каскады. Помимо этого, они реставрируют терразитовую отделку фасада здания, а также живописные полотна на потолках и их обрамления из лепнины, написал Собянин в своем Telegram-канале.

21 марта заместитель руководителя ведомства Евгения Шалиско рассказала, что за содержанием столичных памятников архитектуры и выдачей разрешений на проведение реставрационных работ в городе следят специалисты департамента культурного наследия. За 12 лет в городе вернули к жизни более двух тысяч объектов культурного наследия.

Также стало известно о завершении ремонта фасадов павильона «Физкультура и спорт» на ВДНХ. В ходе работ специалисты привели в порядок башню на крыше павильона.