«Идем выше нормы»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в первую неделю апреля

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В ближайшие дни москвичей ждет достаточно теплая погода. В отдельные дни в столице прогнозируется выпадение осадков, при этом нельзя полностью исключить возвращение снега. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как отметил эксперт, начало апреля в Москве должно обойтись без сильных осадков.

— В Москве будет ровная, спокойная погода с небольшими колебаниями давления. Мы ждем осадков. Они будут характерны для середины недели (самое начало недели обойдется без осадков). Сильных дождей не прогнозируется, — заметил собеседник «ВМ».

В пятницу в Москву вернулся снег. По словам синоптика, это был «привет» от ростовского циклона. Полностью исключать осадков в виде снега на следующей неделе нельзя, но вероятность их выпадения невелика, уверен Шувалов.

В отличие от страдающего от холода Санкт-Петербурга, в Москве дневные и ночные температуры будут положительными, подчеркнул эксперт.

— Днем в Москве будет до плюс 10 градусов. В отдельные дни при наличии облачности температура может опускаться до 8 градусов тепла, а при выходе солнца — по области подниматься до плюс 11 градусов. И так — всю рабочую неделю, — рассказал синоптик.

При норме давления порядка 746 миллиметров ртутного столба его колебания ожидаются в диапазоне от 737 до 745 миллиметров на протяжении недели. Такие колебания незначительны, пояснил собеседник «ВМ».

По словам синоптика, москвичам не стоит опасаться сильных ветров.

— В Москве будет южный и юго-восточный ветер. Пока он сохранится, у нас останутся температуры плюс 8–10 градусов. Сильного ветра в любом случае на неделе не ожидается, — рассказал Шувалов.

Погода в столице отличается от температурных норм, отметил специалист. Среднесуточная температура в конце недели составит минимум плюс 4 градуса, что ненамного выше нормы, резюмировал эксперт.