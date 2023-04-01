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«Диафрагма давила, воздух пошел»: Басков рассказал о конфузе на выступлении с Кабалье

Араз Салехов
Общество
«Диафрагма давила, воздух пошел»: Басков рассказал о конфузе на выступлении с Кабалье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Народный артист России Николай Басков рассказал о неловком случае во время выступления в дуэте с оперной дивой Монсеррат Кабалье в нью-йоркском «Линкольн-центре».

— Пел в Америке с Кабалье в Линкольн-центре. Я прилетел и… То ли вода, то ли еда… В общем, честно могу сказать: у меня были проблемы с желудком. Поэтому, когда вышел на сцену и запел первую арию, первый ряд начал постепенно расходиться, потому что диафрагма давила… Воздух пошел, — сказал он в эфире передачи на телеканале «Россия 1».

Также оперный певец восхитился стойкостью одной женщины, которая сидела в первом ряду. Она нервно обмахивалась веером, с упреком смотрела на портящего воздух певца, но с места не сдвинулась.

В начале марта Басков раскрыл правду об отношениях с певцом Филиппом Киркоровым. По его словам, в настоящей жизни они не конфликтуют.

В начале декабря 2022 года Басков перенес операцию по восстановлению связок, однако это не помешало ему принять участие в церемонии награждения премии «Золотой граммофон». Со сцены он поблагодарил своих поклонников за поддержку и пообещал «бегать, как кролик» уже в следующем году.

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