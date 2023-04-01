Столичные службы начали работы по промывке фасадов и цоколей зданий

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Тверская улица Карта всех событий

Столичные службы начали масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий, — сказал он.

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В первую очередь специалисты очистят дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. В настоящее время промываются фасады зданий на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах, а также на участке от Охотного Ряда до площади Тверской заставы.

По словам заммэра, процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени его загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, — частично.

Также в рамках месячника по благоустройству в столице промоют транспортные тоннели. В работах будут задействованы аппараты высокого давления и специальные растворы для промывки стен инженерных сооружений. Также специалисты приведут в порядок сточные колодцы водосточной сети.