Собянин: БКЛ метро помогла значительно разгрузить МЦК и Кольцевую линию метро

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пассажиры проехали свыше 26,5 миллиона раз по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с момента ее открытия. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 1 апреля.

— Больше 10 процентов поездок — это новые пассажиры, которые пересели с личного транспорта на метро. Сегодня их уже 80 тысяч человек. Уверен, с каждым днем это число будет только расти, потому что метро — быстрее, дешевле и надежнее, — сказал он.

По словам главы города, пересадки на БКЛ помогли до 17 процентов разгрузить Московское центральное кольцо (МЦК) и до 25 процентов — Кольцевую линию. Кроме того, стало свободнее на юге Люблинско-Дмитровской линии (до 12 процентов) и на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (до восьми процентов), написал Собянин в своем Telegram-канале.

После открытия новых МЦД-3 и МЦД-4, а также ряда линий метро вырастет количество пересадок на станции БКЛ. С МЦД-3 можно будет пересесть на станции «Рижская», «Электрозаводская», «Авиамоторная» и «Митьково». В свою очередь с МЦД-4 будет доступна пересадка на шесть станций БКЛ: «Савеловская», «Аминьевская», «Тестовская», «Рижская», «Марьина Роща» и «Нижегородская».