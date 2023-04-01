Названы условия, при которых Россия и Запад могут наладить отношения

Фото: flickr/nato

Согласно новой редакции концепции внешней политики страны, Россия не считает себя врагом Запада. Со временем РФ рассчитывает наладить отношения с западными государствами. Как и когда это может произойти, «Вечерней Москве» рассказал политолог, руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, Запад никогда не был на самом деле заинтересован в дружбе с Россией.

— Это мы всегда жаждем от них любви и дружбы. А они от нас этого не ждут. И они вернутся к уважительной позиции, только когда другого выхода уже не будет. Они нам не союзники, никогда ими не были и не будут. Это все иллюзия, — уверен собеседник «ВМ».

В пример политолог привел отношения СССР и США. В момент, когда у сверхдержав уравнялись потенциальные возможности уничтожения друг друга, началась разрядка в отношениях стран.

Подобный сценарий в отношениях СССР и США легко объяснить, уверен политолог.

— Гонка вооружений в середине 50-х зашла в тупик, и вдруг американцы поняли: мы, в общем-то, приличные ребята. Пока у них была иллюзия, что они могут нас победить, они нас и побеждали. А когда поняли, что это бессмысленно, начали договариваться, — объяснил политолог.

Чтобы сейчас показать Западу свои возможности, России важно продолжать налаживать эффективную экономическую политику, уверен эксперт. Однако не менее важны успехи в специальной военной операции, подчеркнул он.

Некоторая разрядка в отношениях стран возможна в ближайшее время, отметил Журавлев.

— Чтобы изменились наши отношения, боюсь, должны поколения смениться. Но чтобы процесс ненависти ослабить, достаточно будет пары-тройки лет. Но это именно для того, чтобы они перестали шипеть при виде нас. А чтобы начали нас внимательно слушать и понимать, нужно существенно больше времени, — подытожил собеседник «ВМ».