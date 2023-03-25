Политолог Светов объяснил, как Запад будет закрывать лазейки в «санкционном заборе»

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11-й пакет антироссийских санкций будет включать меры против обхода действующих ограничений. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Что может войти в новый пакет и как именно Евросоюз намерен бороться с обходом санкций, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, Евросоюз решил заблокировать возможности для обхода антироссийских санкций.

— Европейцы считают, что они построили вокруг России санкционный забор. Но в этом заборе все время обнаруживаются лазейки. Евросоюз намерен перекрыть эти лазы. Например, сейчас состоялась поездка госсекретаря США Блинкена в Казахстан и Турцию, после чего пошли разговоры о том, что с 1 апреля эти страны прекратят содействовать России в поставках по параллельному импорту. Меры против обхода санкций будут работать, потому что есть страны, на которые можно болезненно нажать, — объяснил политолог.

Как отметил собеседник «ВМ», через тот же Казахстан в Россию идет большое количество микроэлектроники и других товаров. При этом Запад имеет в стране большую власть: нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность Казахстана принадлежит в основном американским и английским инвесторам. США вполне могли пригрозить президенту Казахстана последствиями в случае несоблюдения санкций, считает Светов.

В новый санкционный пакет также могут войти ограничения на закупки определенных товаров у России, предположил политолог.

— Недавно Жозеп Боррель (глава европейской дипломатии — прим. «ВМ») сказал, что возможности для новых санкций вроде как исчерпаны. Но, возможно, они будут искать возможности запретить какие-то вещи, которые все еще покупаются у России. Не знаю, допустят ли американцы наложение ограничений на поставки урана или редкоземельные элементы, которые им нужны. Но, исходя из имеющегося безумия, это можно допустить, — предположил собеседник «ВМ».

Кроме того, Евросоюз продолжит увеличивать список физических лиц, находящихся под санкциями, заключил Светов.