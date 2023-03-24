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Урсула фон дер Ляйен: Пакет санкций против РФ включит меры против обхода ограничений

Юлия Курганова
В мире
Урсула фон дер Ляйен: Пакет санкций против РФ включит меры против обхода ограничений
Фото: flickr/worldeconomicforum

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 11-й пакет антироссийских санкций будет включать меры против обхода действующих ограничений.

— У нас есть набор уже принятых мер, но их недостаточно. И 11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода действующих ограничений, — заявила она по итогам первого дня саммита Европейского союза в Брюсселе, передает РИА Новости.

13 марта совет Евросоюза принял решение о продлении индивидуальных санкций против России на полгода — до 15 сентября 2023 года. Они действуют с 2014 года, их ввели против порядка 1500 физических лиц и 205 организаций.

Несмотря на санкции, товарооборот России и Евросоюза за восемь лет достиг максимума по итогам 2022 года. Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как удалось достичь таких результатов.

Также эксперт отметил, что применяемые ограничительные меры в адрес России всегда содержат изъяны и лазейки. Приемы и практика внешней торговли позволяют обойти санкции.

Еврокомиссия (ЕК) Санкции Россия
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