Женщина пострадала из-за обрушения крыльца у входа в аптеку на Краснодарской улице

Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Москва, Краснодарская улица Карта всех событий

Люблинская межрайонная прокуратура проведет проверку по факту обрушения крыльца у входа в аптеку на юго-востоке столицы, где пострадала женщина. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 1 апреля.

Днем 1 апреля 27-летняя женщина травмировала живот в результате обрушения конструкции крыльца у входа в аптеку на улице Краснодарской. Девушку госпитализировали в одну из клиник.

— По решению Люблинской межрайонной прокуратуры материалы процессуальной проверки по данному факту с учетом требований уголовно-процессуального законодательства о подследственности переданы в территориальный орган столичного Следственного комитета, — рассказала Нефедова.

Как сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы», ход и результаты процессуальной проверки контролируются ведомством.

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