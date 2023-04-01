Собянин рассказал о преимуществах приложения «Московский транспорт»

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Приложение «Московский транспорт» позволяет не только оплачивать поездки, но и дает ряд других преимуществ. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что в этом году в приложении появится возможность оплаты через систему быстрых платежей (СБП). Всего за шесть лет работы «Московский транспорт» скачали пять миллионов раз, а число регистраций достигло отметки в 1,2 миллиона.

Собянин напомнил, что через приложение можно оплачивать парковку, использовать сервис «По пути» и арендовать электросамокат. Кроме того, в «Московском транспорте» есть функции вызова такси, бронирования каршеринга, покупки билета на речную прогулку и активации заряда электромобиля. Также пассажиры могут построить свой маршрут с учетом нескольких видов транспорта.

С помощью «Московского транспорта» можно пополнить карту «Тройка». Это позволит совершать бесплатные пересадки с одного вида транспорта на другой, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

По словам Сергея Собянина, с 2021 года жители столицы совершили 10 миллионов бесплатных пересадок на наземном транспорте. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрировать карту «Тройка» в личном кабинете в приложении «Метро Москвы».