Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Специалисты приступили к промывке фонтанов на Манежной площади

Евгений Силаев
Город
Специалисты приступили к промывке фонтанов на Манежной площади
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Москва, Манежная улица Карта всех событий

Бригады специалистов приступили к промывке фонтанного комплекса на Манежной площади. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В преддверии открытия сезона фонтанов специалисты комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади. Это сооружение состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы, — сказал он.

Работа ведется бригадами из четырех человек. Специалисты очистят гранитные поверхности, моющую мозаику и бронзовые фигуры с помощью специального средства. Скульптуры коней главного фонтана «Гейзер» и фонтан «Часы мира» промоют отдельно.

Кроме того, будут задействованы поливомоечные машины. Работы планируется завершить за три дня, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Видео: Городское хозяйство Москвы

Помимо этого, столичные службы начали масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий. В первую очередь специалисты очистят дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали.

городское хозяйство Москва очистка Фонтаны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте