Специалисты приступили к промывке фонтанов на Манежной площади

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Москва, Манежная улица Карта всех событий

Бригады специалистов приступили к промывке фонтанного комплекса на Манежной площади. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В преддверии открытия сезона фонтанов специалисты комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади. Это сооружение состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы, — сказал он.

Работа ведется бригадами из четырех человек. Специалисты очистят гранитные поверхности, моющую мозаику и бронзовые фигуры с помощью специального средства. Скульптуры коней главного фонтана «Гейзер» и фонтан «Часы мира» промоют отдельно.

Кроме того, будут задействованы поливомоечные машины. Работы планируется завершить за три дня, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

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Помимо этого, столичные службы начали масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий. В первую очередь специалисты очистят дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали.