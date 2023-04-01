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Изображения космонавтов и ракет появятся на улицах Москвы ко Дню космонавтики

Евгений Силаев
Город
Изображения космонавтов и ракет появятся на улицах Москвы ко Дню космонавтики
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На улицах и проспектах Москвы накануне Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля, появятся изображения ракет и космонавтов. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

— На улицах и проспектах столицы появятся ракеты, спутники, космические станции и космонавты — те, кто сейчас трудится вне Земли, вернулись с МКС и готовятся к полету в этом году, — говорится в Telegram-канале корпорации.

День космонавтики отмечается 12 апреля ежегодно. Эта дата выбрана неслучайно: именно в этот день 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос.

В свою очередь онлайн-кинотеатр Музея Победы приглашает виртуальных зрителей на бесплатные показы в апреле. В День космонавтики москвичи смогут посмотреть картину «Солярис».

Помимо этого, в апреле столичные учебные заведения в сфере культуры проведут свыше 30 мероприятий на различных площадках Москвы. Как отметила заместитель мэр Москвы Наталья Сергунина, успехами и достижениями дети и подростки делятся, выступая на городских площадках.

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