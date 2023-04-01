Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом в Новосибирской области

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В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

— По факту дорожно-транспортного происшествия следователем следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.

В Новосибирской области утром 1 апреля произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщалось, в результате аварии погиб один человек. Предварительно известно, что в автобусе находилось 47 человек.

Позднее стало известно, что пострадали 11 человек. Их доставили в Ордынскую ЦРБ.