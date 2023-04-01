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Приметы и советы

Москвичам рассказали, как помочь раненым и больным птицам

Евгений Силаев
Город
Москвичам рассказали, как помочь раненым и больным птицам
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Во всемирный День птиц жителям и гостям Москвы рассказали, как не навредить представителям семейства пернатых. Речь идет в том числе о раненых и больных птицах.

Специалисты напоминают, что совсем скоро из яиц начнут вылупляться птенцы. Позднее, когда они начнут учиться летать, не стоит их трогать. Исключением станут случаи, когда птенец попал на дорогу.

Кроме того, весной не нужно кормить птиц, особенно раненых. В случае обнаружения пострадавшего пернатого его необходимо сфотографировать и сообщить в ближайший реабилитационный центр.

— Помогать диким птицам можно и нужно только тогда, когда они находятся в опасности. Не приручайте животное и не делайте его зависимым от людей, если не уверены, что можете взять за него полную ответственность, — рассказали в Фонде защиты городских животных, чьи слова приводит официальный сайт мэра Москвы.

Почти 60 видов животных выявили на природных территориях столицы в рамках акции «Зимняя перепись животных», которая проходила с 1 декабря 2022 по 28 февраля 2023 года. Специалисты выяснили, что в Москве обитают 38 видов птиц и 18 видов зверей.

1 апреля пройдут мероприятия, посвященные Международному дню птиц. В Парке Горького организуют первую весеннюю орнитологическую экскурсию. Гостей будут ждать у выхода с Андреевского пешеходного моста. В этот же день в Московском зоопарке в онлайн-формате пройдет акция «Пернатая неделя», в рамках которой пользователям предложат пройти «Пернатую викторину».

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