Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Останки двухлетнего ребенка нашли в пасти аллигатора в США

Евгений Силаев
В мире
Останки двухлетнего ребенка нашли в пасти аллигатора в США
Фото: shutterstock

В американском штате Флорида полицейские обнаружили в доме тело женщины, а останки ее двухлетнего сына — в пасти аллигатора. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Сент-Питерсберг.

Сначала сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой 20-летней женщины. Позднее поступил сигнал о ходящем поблизости аллигаторе.

Полицейские смогли найти и ликвидировать животное. В его пасти обнаружили останки двухлетнего сына убитой, причину смерти которого предстоит установить. В убийстве матери ребенка подозревают биологического отца малыша, передает РИА Новости.

Другое убийство произошло в Москве. По версии следствия, 23 марта мужчина находился в гараже в Походном проезде вместе со своей матерью. В результате ссоры он задушил женщину, после чего вывез тело в Рязанскую область.

Через два дня мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о «пропаже» родственницы. Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и наступательной позиции следователя мужчина признался в убийстве. Суд арестовал обвиняемого до 30 мая.

США Дети Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте