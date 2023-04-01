Останки двухлетнего ребенка нашли в пасти аллигатора в США

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В американском штате Флорида полицейские обнаружили в доме тело женщины, а останки ее двухлетнего сына — в пасти аллигатора. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Сент-Питерсберг.

Сначала сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой 20-летней женщины. Позднее поступил сигнал о ходящем поблизости аллигаторе.

Полицейские смогли найти и ликвидировать животное. В его пасти обнаружили останки двухлетнего сына убитой, причину смерти которого предстоит установить. В убийстве матери ребенка подозревают биологического отца малыша, передает РИА Новости.

Другое убийство произошло в Москве. По версии следствия, 23 марта мужчина находился в гараже в Походном проезде вместе со своей матерью. В результате ссоры он задушил женщину, после чего вывез тело в Рязанскую область.

Через два дня мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о «пропаже» родственницы. Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и наступательной позиции следователя мужчина признался в убийстве. Суд арестовал обвиняемого до 30 мая.