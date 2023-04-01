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Доставщики еды устроили драку у мусорного контейнера в центре Москвы

Евгений Силаев
Происшествия
Доставщики еды устроили драку у мусорного контейнера в центре Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Бакунинская улица Карта всех событий

Курьеры одного из сервисов доставки еды устроили драку возле мусорного контейнера на Бакунинской улице. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

— Курьеры сервиса доставки еды подрались на улице Бакунинской. Задержаны четыре участника драки. Мужчин доставили в отделение полиции,— рассказал собеседник телеканала.

По информации СМИ, инцидент произошел 31 марта возле мусорного контейнера. Самому младшему из участников конфликта было 19 лет. Причины произошедшего на данный момент неизвестны, отмечает телеканал.

28 марта на западе столицы полицейские пресекли драку между двумя группами молодых людей. По данным ведомства, правоохранители провели профилактические мероприятия и предотвратили потасовку между двумя группами агрессивных молодых людей. В результате были задержаны 12 человек, пятеро из них — несовершеннолетние.

Другое задержание участников потасовки произошло на юге столицы. После ссоры в ресторане полиция задержала более десяти человек.

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