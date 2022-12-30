Более десяти участников новогоднего корпоратива задержали в Москве после драки

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Москва, улица Ленинская Слобода Карта всех событий

Конфликт перерос в драку во время новогоднего корпоратива в одном из ресторанов на юге столицы, в полицию доставили более десяти человек. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.

Инцидент произошел накануне вечером. В 23:14 в полицию поступила информация о нарушении общественного порядка в заведении на улице Ленинская Слобода.

— По предварительным данным, произошел конфликт между двумя гражданами, который перерос в потасовку. Несколько граждан были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Пострадавших нет. Заявления от граждан не поступали, — рассказал собеседник агентства.

Он сообщил, что на одного из задержанных был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Во время новогоднего корпоратива коллеги замуровали сослуживца в небольшом сейфе, но вытащить его оттуда не смогли. Инцидент произошел 23 декабря на улице Гагаринской, 5, около Летнего сада.

В ходе праздничной вечеринки сотрудники одной из компаний ради шутки закрыли коллегу в сейфе. Когда пришло время открыть хранилище, то ключей ни у кого не оказалось.