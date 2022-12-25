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На корпоративе в Санкт-Петербурге коллеги замуровали сослуживца в сейф

Юлия Курганова
Происшествия
На корпоративе в Санкт-Петербурге коллеги замуровали сослуживца в сейф
Фото: shutterstock

Во время новогоднего корпоратива коллеги замуровали сослуживца в небольшом сейфе, но вытащить его оттуда не смогли.

Инцидент произошел в пятницу, 23 декабря, на улице Гагаринской, 5, около Летнего сада. В ходе праздничной вечеринки сотрудники одной из компаний ради шутки закрыли коллегу в сейфе. Когда пришло время открыть хранилище, то ключей ни у кого не оказалось.

На место происшествия вызвали сотрудников МЧС, которые распилили металлическую конструкцию и освободили жертву такой шутки. Уточняется, что помощь врачей пострадавшему не понадобилась, передает портал «78».

Больше половины жителей России отказались бы от участия в новогодних корпоративах, если бы могли получить вместо этого премии или другие формы поощрений. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного для аналитического центра «АльфаСтрахование». Таким образом ответили 57 процентов респондентов. При этом 37 процентов российских сотрудников поддерживают идею массового новогоднего празднования в виде фуршета в офисе.

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