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Большинство россиян предпочтут получить премию вместо новогоднего корпоратива

Анастасия Колоскова
Общество
Большинство россиян предпочтут получить премию вместо новогоднего корпоратива
Фото: Pexels

Больше половины жителей России отказались бы от участия в новогодних корпоративах, если бы могли получить вместо этого премии или другие формы поощрений. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного для аналитического центра «АльфаСтрахование».

Таким образом ответили 57 процентов респондентов. При этом 37 процентов российских сотрудников поддерживают идею массового новогоднего празднования в виде фуршета в офисе. Еще 24 процента опрошенных высказались за корпоратив в караоке, а 12 процентов считают уместным проведение настоящего праздника с ведущими, кавер-группой и полноценным фуршетом.

Чтобы новогодний праздник в принципе состоялся, некоторые сотрудники готовы сами изображать Деда Мороза и Снегурочку и отказаться от дорогостоящих мероприятий.

Так, 17 процентов участников опроса сообщили, что уже узнали от руководства о том, что корпоратива не будет. Еще 11 процентов респондентов пока не интересовались этим вопросом. По поводу того, что необходимо отказаться от любого празднования вообще, высказались 9 процентов сотрудников.

Лишь 1 процент опрошенных не смог определить, что важнее — корпоратив или материальное поощрение.

В опросе приняли участие 1,4 тысячи сотрудников в 41 российском регионе, передает «Газета.Ru».

В период новогодних праздников в столице растет спрос на продавцов, курьеров и работников складов в разных сферах. Однако появляются и другие временные вакансии, многие из которых не требуют опыта работы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в сервисе по поиску работы Superjob.

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