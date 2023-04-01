В Армении заявили, что присоединение страны к МУС не повлияет на отношения с Россией

Фото: Пресс-служба Совфеда

Армения способна сделать так, чтобы присоединение страны к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) не повлияло на отношения с Россией. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил вице-спикер Национального Собрания страны Акоп Аршакян.

Он подчеркнул, что недавно Армения подписала договор с одной из стран о том, что ратификация Римского статута МУС не повлияет на взаимовыгодное отношение государств. По словам Аршакяна, аналогичное соглашение можно заключить и с Россией.

— Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией, — заявил Аршакян в беседе с Armenpress.

24 марта Конституционный суд Армении постановил, что присоединение страны к Римскому статуту МУС не противоречит национальному законодательству. Ратификация соглашения вступит в силу задним числом — с 12 мая 2021 года. Это сделано для распространения полномочий МУС на действия Азербайджана во время вооруженного конфликта между странами.