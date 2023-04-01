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NYT: Китай извлекает уроки из конфликта на Украине

Евгений Силаев
В мире
NYT: Китай извлекает уроки из конфликта на Украине
Фото: Pixabay

Китай наблюдает за ходом конфликта на Украине и делает выводы из побед и поражений обеих сторон. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщила американская газета The New York Times.

По информации издания, Поднебесная изучает техническое и военное противостояние двух стран в контексте возможного столкновения с Тайванем. В частности, Китай следит за использованием Россией гиперзвуковых ракет и за применением Украиной системы Starlink.

Кроме того, Пекин обращает внимание на политику ядерного сдерживания. Отдельного внимания удостоилась военная помощь, которую передали Украине страны Североатлантического альянса, пишет издание.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Си Цзиньпином. Он добавил, что последний раз общался с главой КНР до начала спецоперации.

Политолог Наталья Елисеева объяснила «Вечерней Москве», зачем Зеленскому встреча с Си Цзиньпином. По ее словам, это связано с тем, что несколько дней назад китайский лидер провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинскому лидеру нужна встреча, чтобы лично ознакомиться с позицией Китая по украинскому вопросу. Кроме того, он надеется, что его мнение и предложения будут учтены.

Китайские дипломаты часто делают неоднозначные и даже противоречивые заявления в отношении России. Из-за этого понять, какую именно позицию занимает Пекин, довольно сложно. И все же для нашей страны Китай — союзник или осторожный партнер? На этот вопрос в беседе с «ВМ» ответил политолог Дмитрий Журавлев.

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