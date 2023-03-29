«Предложит украинскую землю»: зачем Зеленскому встреча с Си Цзиньпином

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Это связано с тем, что несколько дней назад китайский лидер провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась политолог Наталья Елисеева.

— В связи с тем, что было озвучено на встрече Путина и Си Цзиньпина, Зеленский хочет поговорить с председателем КНР. Однако он прекрасно понимает, что Си Цзиньпин на стороне России, хотя в своей риторике довольно сдержан по поводу украинского вопроса. Более того, Зеленский называет Китай «кругом общения России». Он прекрасно осознает ситуацию, — пояснила специалист.

Политолог отметила, что встреча нужна Зеленскому, чтобы лично ознакомиться с позицией Китая по украинскому вопросу. Кроме того, он надеется, что его мнение и предложения будут учтены.

— Си Цзиньпин высказал свое видение решения конфликта, представил свой сценарий. Украинский президент хочет лично с ним пообщаться, чтобы обсудить китайский мирный план и озвучить свое мнение. У Зеленского есть надежда, что некоторые пункты будут скорректированы. Понятно, что это призрачная надежда. Такого никогда не будет, — считает Елисеева.

По ее мнению, Украина не входит в сферу интересов Китая, и Зеленский это понимает, однако он хочет сделать Си Цзиньпину «интересное предложение».

— Например, по поводу украинской земли, несмотря на то, что ее половина уже давно принадлежит США. Зеленский понимает, что есть определенные моменты, по которым можно было бы Китаю что-то предложить. Но КНР это будет неинтересно. Китайская политика довольно очевидная и явная. Украина не входит в сферу интересов Китая, — подчеркнула политолог.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что Си Цзиньпин не будет учитывать интересы Киева ни по каким вопросам.

— Это голословные заявления и попытка создать видимость, что Зеленский что-то из себя представляет и может делать какие-то предложения. Все прекрасно понимают, что это не так. Китаю это неинтересно, — заключила Елисеева.

К слову, в Китае уже ответили на заявление Зеленского о желании встретиться с Си Цзиньпином. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщил, что КНР поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину, однако конкретных деталей он не озвучил.

В начале марта издание Wall Street Journal сообщило, что после визита в Россию китайский лидер планирует провести онлайн-встречу с президентом Украины. В случае если беседа состоится, она станет первым разговором Владимира Зеленского и Си Цзиньпина с февраля прошлого года.