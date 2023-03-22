«Тост за новую эру»: реакция западных СМИ на встречу Путина и Си Цзиньпина

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В Кремле завершились трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча двух лидеров привлекла пристальное внимание мировой прессы. О том, как на нее отреагировали западные СМИ, — в материале «Вечерней Москвы».

Американская газета Washington Post (WP) сделала основной акцент на санкциях, которые последуют в отношении Пекина, если тот решится поставлять вооружение России. По данным издания, пока Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры, власти США прорабатывают возможные ограничения для китайских компаний.

— Скорее всего, любые санкции США в ответ на поставки оружия из Китая будут более ограниченными, чем сокрушительный пакет мер против российской экономики в прошлом году, — резюмирует WP.

В еще одной американской газете New York Times (NYT) обратили внимание на место, в котором после окончания переговоров двух президентов прошел торжественный ужин. Этим местом стала Грановитая палата, построенная по заказу Ивана III.

— Зал (Грановитой палаты — прим. «ВМ») стал местом многих знаковых событий в истории России, — отметила NYT. — Когда в середине прошлого века Мао Цзэдун приехал в Москву, Иосиф Сталин устроил ему там прием. В 1990-е годы Борис Ельцин принимал здесь королеву Англии.

Там же лидер КНР произнес тост за Путина и «новую эру в отношениях Китая и России», которую, по его словам, предвещает этот визит.

Авторы NYT также подчеркнули, что по итогам встречи Путин и Си Цзиньпин подписали 14 соглашений, в основном касающихся экономического сотрудничества двух стран. Цель двух лидеров — создать экономический порядок, который стал бы «противовесом США и их западным союзникам».

Британская Guardian полагает, что приезд китайского лидера в Россию стал «серьезным подспорьем для его стратегического партнера Путина». Также газета отметила, что президент России «приветствовал мирный план Китая» по урегулированию ситуации на Украине. Китайская инициатива, напоминает Guardian, «на руку Кремлю», так как позволит «заморозить» конфликт и сохранить за собой «территориальные приобретения».

Деловая газета Financial Times (FT) предположила, что главной целью Владимира Путина в ходе визита Си Цзиньпина было убедить Китай начать строительство газопровода «Сила Сибири — 2». Однако, по мнению издания, переговоры президентов не привели к «решительным соглашениям по экономическим вопросам».

— Си Цзиньпин поддержал позицию Владимира Путина по ситуации на Украине, но воздержался от подтверждения планов по строительству ключевого трубопровода для перенаправления экспорта российского газа из Европы в Азию, — отмечает FT.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин находится с трехдневным государственным визитом в Москве. 21 марта между ним и Владимиром Путиным состоялись многочасовые переговоры. Подробнее об итогах переговоров лидеров России и Китая — в материале «ВМ».