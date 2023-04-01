Юбилей композитора Сергея Рахманинова отметили в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В честь 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова 1 апреля в Музее Победы провели большой концерт. Его посвятили жизни и творчеству великого русского композитора.

В Зале Полководцев собрались около 100 зрителей, чтобы услышать исполнение хоровой музыки Рахманинова. Хоровой коллектив Horosapiens Choir CLASSIC представил музыкальную программу, которая включала лучшие произведения классика.

Хор начал свою работу в 2018 году. Его руководителем стал хормейстер Ансамбля песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии РФ, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных Николай Анатольевич Макаров.

Концерт продолжался около двух часов. На нем зрители услышали кантату «Весна» на стихи Николая Некрасова «Зеленый Шум», а также этюды-картины и прелюдии. Концерт прошел в рамках Патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Журавли Победы».

Медиафасад Останкинской телебашни украсила видеооткрытка, посвященная юбилею композитора Сергея Рахманинова. Это событие ранее анонсировала министр культуры России Ольга Любимова.

В период с апреля по сентябрь 2023 года в Мемориальном музее Скрябина состоится программа «Наш Рахманинов», посвященная 150-летию со дня рождения композитора. В рамках мероприятия учащиеся музыкальных школ, молодые пианисты и известные музыканты представят свои новые проекты.