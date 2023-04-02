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Приметы и советы

Народный календарь. Зачем нужна мята на Никонов день, 5 апреля

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Зачем нужна мята на Никонов день, 5 апреля
Фото: shutterstock

Русская православная церковь 5 апреля чтит память святого Никона Печерского, прославленного ученого-летописца, основателя церкви и монастыря Пресвятой Богородицы. Наши предки так и называли этот день Никоновым.

На Никонов день было принято проводить большую уборку не только в доме, но и в саду. Рачительные хозяева белили печи, вытряхивали постели, меняли солому в матрасах, выносили мусор.

Обязательно на Никонов день доставали мяту. Она годилась и для уборки, ее настоем мыли полы и лавки в избе, и для еды. Наши предки пили чай из мяты, добавляли ее при готовке кваса или приготовлении пряников. Считалось, что мята обеспечит крепкий и здоровый сон, поэтому ее пучки часто вешали в горницах.

Приметы погоды:

Синие облака по небу плывут — к теплым дождям.

Солнце в кругах — к богатому урожаю.

Ясное и звездное небо ночью — к утренним заморозкам.

Кошка кашляет или чихает — к дождю.

Белка из гнезда вышла — к теплу.

Именины отмечают: Лидия, Алексей, Анастасия, Василий, Георгий, Илья, Макар, Мария, Пелагея, Сергей.

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