Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном запустят 1 мая

Ирэна Колесова
В мире
Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном запустят 1 мая
Фото: shutterstock

Первые паромы между Трабзоном в Турции и Сочи собираются запустить уже 1 мая. Об этом рассказал в субботу глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби.

— На линии Сочи-Трабзон будет задействован паром на 300 человек. Он сможет перевозить 200 автомобилей, шесть автобусов, 12 контейнеров, — цитирует Челеби газета Yeni Akit.

Челеби добавил, что 6 апреля планируется подписать соглашение о начале паромного сообщения. По его словам, ворота в Россию для Турции вновь откроются.

Чиновник не стал уточнять, какое количество паромов будет курсировать на этом направлении. Газета добавляет, что паромы из Трабзона в Сочи ходили с 1992 по 2014 годы.

Тем не менее, заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко не советует россиянам отправляться в Турцию в ближайшее время. Он говорит, что нужно переждать летний сезон 2023 года. По его словам, в этой стране сейчас все очень сумбурно на фоне землетрясения, помимо этого там случилась вспышка холеры.

Транспорт Турция Сочи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте