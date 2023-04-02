Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном запустят 1 мая

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Первые паромы между Трабзоном в Турции и Сочи собираются запустить уже 1 мая. Об этом рассказал в субботу глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби.

— На линии Сочи-Трабзон будет задействован паром на 300 человек. Он сможет перевозить 200 автомобилей, шесть автобусов, 12 контейнеров, — цитирует Челеби газета Yeni Akit.

Челеби добавил, что 6 апреля планируется подписать соглашение о начале паромного сообщения. По его словам, ворота в Россию для Турции вновь откроются.

Чиновник не стал уточнять, какое количество паромов будет курсировать на этом направлении. Газета добавляет, что паромы из Трабзона в Сочи ходили с 1992 по 2014 годы.

Тем не менее, заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко не советует россиянам отправляться в Турцию в ближайшее время. Он говорит, что нужно переждать летний сезон 2023 года. По его словам, в этой стране сейчас все очень сумбурно на фоне землетрясения, помимо этого там случилась вспышка холеры.