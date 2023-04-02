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Неужели расстались: Бритни Спирс веселится на Гавайях без мужа и обручального кольца

Ирэна Колесова
Общество
Неужели расстались: Бритни Спирс веселится на Гавайях без мужа и обручального кольца
Фото: flickr/disneyabc

Родственники и многочисленные поклонники Бритни Спирс вновь за нее беспокоятся — в этот раз причиной тревоги стала личная жизнь артистки. 41-летняя американская певица была замечена без обручального кольца всего через 10 месяцев после свадьбы со своим мужем, фитнес-тренером и начинающим актером Сэмом Асгари.

Журналисты сфотографировали Спирс в Лос-Анджелесе при подъеме на борт частного самолета. Она была без обручального кольца, зато с плюшевым медведем на плече. Позже стало ясно, что артистка собиралась отправиться на отдых на Гавайи. Ее компаньоном стал ее личный менеджер Кейд Хадсон.

Стоит отметить, что муж артистки остался в Лос-Анджелесе, тоже со снятым обручальным кольцом. Что все это значит, пока неясно, пишет Daily Mail.

В то же время Бритни не выглядит обеспокоенной или расстроенной. Она вовсю рассказывает о подробностях своего отдыха на Гавайях вместе с Хадсоном, где танцует и устраивает вечеринки.

Совсем недавно родственники Бритни Спирс опасались за ее жизнь. По мнению родных, артистка может скоро умереть. Особенное беспокойство вызывает поведение поп-дивы, которое граничит с сумасшествием. По словам родных, знаменитости прописаны различные лекарства, употреблять которые она должна обязательно. Но почувствовавшая вкус полной свободы Бритни сейчас этого не делает.

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