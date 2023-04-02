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Universal: В Мексике жертвами пожара на воздушном шаре стали два человека

Ирэна Колесова
Происшествия
Universal: В Мексике жертвами пожара на воздушном шаре стали два человека
Фото: pxhere

Как минимум два человека погибли при пожаре в корзине воздушного шара в Мексике, сообщает в воскресенье, 2 апреля, издание Universal.

По данным издания, все произошло над археологической зоной Теотиуакан в мексиканском штате Мехико. Очевидцы сообщили, что жертвами ЧП стала супружеская пара. Мужчина и женщина попытались спастись от огня и выпрыгнули из корзины с большой высоты. Выжить им не удалось. Их 13-летняя дочь, которая тоже отправилась в полет на воздушном шаре, сейчас находится в больнице.

Пожар в Мексике

Предполагаемой причиной возгорания в корзине воздушного шара называют утечку топлива. На видео, которое разместили в социальных сетях свидетели происшествия, видно, что из горящей корзины была сброшена вниз спасательная веревка. Однако она загорелась, спуститься по ней не удалось.

Полеты на воздушных шарах в археологической зоне Теотиуакан являются популярным аттракционом для туристов. В выходные дни в небо поднимаются до нескольких десятков шаров, которыми управляют пилоты частных коммерческих компаний.

По меньшей мере 12 человек стали жертвами крупного пожара на пассажирском судне на Филиппинах. Судно Lady Mary Joy 3 проходило мимо острова Балук-Балук, когда на нем вспыхнуло сильное пламя. В момент возгорания на борту находилось порядка 200 пассажиров.

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