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WSJ потребовала от России немедленно освободить арестованного американского репортера

Ирэна Колесова
В мире
WSJ потребовала от России немедленно освободить арестованного американского репортера
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Американское издание Wall Street Journal потребовало от российских властей немедленно освободить его репортера Эвана Гершковича. Соответствующее заявление газета распространила в субботу, 1 апреля.

— Wall Street Journal требует немедленного освобождения нашего коллеги Эвана Гершковича, выдающегося журналиста, который был арестован во время освещения событий в России. Мы знаем о том, что происходит в мире, благодаря бесстрашной работе таких репортеров, как Эван, — говорится в заявлении.

WSJ утверждает, что сотрудники газеты сочли арест журналиста сильнейшим оскорблением мировой свободы прессы. Они настаивают, что Гершкович просто выполнял свою работу.

ФСБ России заявила о задержании корреспондента WSJ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. По информации спецслужб, американец собирал секретные данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Гершковича арестовали на два месяца по решению Лефортовского суда Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание было осуществлено с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что деятельность, которой занимался Гершкович в Екатеринбурге, не является журналистской. Подробнее об этом деле писала «Вечерняя Москва».

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