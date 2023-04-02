Танцы Льва Лещенко и четырехъярусный торт: как прошел юбилей Владимира Винокура

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известный юморист и артист Владимир Винокур перешагнул через очередную важную дату. Он с шиком отметил свое 75-летие, которое прошло в дорогом столичном ресторане. На мероприятие пришли многие звезды российского шоу-бизнеса, такие как Наташа Королева, Лев Лещенко и Владимир Машков.

Декорации в банкетном зале были выполнены в золотых и серебряных тонах. В честь артиста установили огромные инсталляции и праздничные надписи, которые добавили атмосферы праздника.

Одной из главных изюминок вечера стал четырехъярусный торт, полностью покрытый блестками и украшенным шарами и надписями Super и VVQA. На верхушке торта красовались цифры 7 и 5, символизирующие юбилей Винокура.

Артист в такую важную дату не обошелся без выступлений. Он решил исполнить свою любимую песню «Осенняя роса», а его жена Тамара Викторовна поддержала его на сцене. Примечательно, что в этой песне есть строчка: «И нисколько мы с тобой не постарели, только головы немного побелели», напоминает «СтарХит».

Владимир Винокур дружит со многими российскими артистами. В том числе, с братьями Пономаренко. Винокур считал дуэт был настолько ярким, что им в свое время удалось совершить революцию в мире отечественного юмора. Юморист в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал: ему очень жаль, что теперь одного из участников этого великолепного дуэта, Александра Пономаренко, больше нет в живых.