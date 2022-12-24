«Постоянно был с ним на связи»: Владимир Винокур отреагировал на новость о смерти юмориста Пономаренко

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Талант братьев Пономаренко был настолько ярким, что им в свое время удалось совершить революцию в мире отечественного юмора. Очень жаль, что теперь одного из участников этого великолепного дуэта, Александра Пономаренко, с нами больше нет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал юморист и народный артист РСФСР Владимир Винокур.

По его словам, Александр в последние годы сильно болел, и многие друзья пытались ему помочь.

— Когда я узнал, что Саша болеет, то постоянно был с ним на связи, пытался всячески помочь ему. Сегодня говорил с братом Валерой. Тяжело это очень… Я кланяюсь перед ребятами, перед их семьями. Очень соболезную родным и зрителям. Ведь Саша была чудесным артистом, а их творческая пара с Валерой была просто непревзойденной, — поделился артист.

Винокур вспомнил 1999 год, когда дуэту комиков удалось своим талантом превзойти тогдашних метров на конкурсе «Кубок юмора».

— Это был редкий случай, когда два парня из Краснодара смогли переплюнуть матерых тяжеловесов юмора и победить своей харизмой и талантом, что и случилось в 1999 году, когда братья Пономаренко выиграли на этом конкурсе. Они совершили настоящую революцию в нашем жанре. Очень жаль, что теперь одного из участников этого великолепного дуэта с нами больше нет, — заключил Винокур.

До этого коллега Пономаренко по шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, что уход из жизни одного из членов знаменитого дуэта стал настоящей трагедией для всех ценителей юмора.

Информация о смерти Александра Пономаренко появилась 24 декабря. Известно, что в последнее время артист боролся с онкологией.