«Тяжело об этом говорить»: Александр Морозов — о смерти юмориста Пономаренко

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Юморист Александр Пономаренко своей неугасаемой энергией и позитивом мог заразить смехом даже самого грустного человека в мире. Такие воспоминания о комике остались у его коллеги по шоу «Кривое зеркало» Александра Морозова.

По его словам, уход из жизни Пономаренко — настоящая трагедия для ценителей юмора.

— Я его называл человеком-оркестром, человеком-музыкой, человеком-праздником, — признался Морозов. — Саша отличался щедростью, очень был предан в дружбе, был настоящим маэстро своего жанра. Он был настолько неугомонным и энергетически неугасаемым, что мог даже самого грустного человека в мире развеселить и зарядить позитивом.

Собеседник «ВМ» признался, что особенно тяжело весть о кончине Александра воспринял его брат-близнец Валерий, с которым они на протяжении многих лет выступали в дуэте «Братья Пономаренко» в проектах «Кривое зеркало» и «Аншлаг».

Морозов признался, что узнал о смерти коллеги несколько минут назад.

— Я еще не успел отойти от шока, поэтому мне очень тяжело об этом говорить, — заключил комик.

Информация о смерти Александра Пономаренко появилась 24 декабря. Известно, что в последнее время артист боролся с раком.