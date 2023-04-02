Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Боррель повторил за украинскими СМИ неуклюжую шутку о России

Ирэна Колесова
В мире
Боррель повторил за украинскими СМИ неуклюжую шутку о России
Фото: flickr/european_parliament

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель неуклюже пошутил о начале председательства России в Совете Безопасности ООН. Он повторил остроту за украинскими СМИ и написал, что такое событие очень подходит для Дня дурака.

— Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН, — написал Боррель в Twitter.

Как добавил политик, страны Европейского союза сделают все возможное, чтобы противостоять злоупотреблению Россией своими полномочиями на посту председателя Совбеза.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский на фоне председательства РФ пожаловался, что механизмы по глобальной изоляции России пока не работают. Он заявил, что Варшава в целом настаивает на отстранении или исключении РФ из ООН.

С 1 апреля председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) переходит к России на ротационной основе. Политолог Наталья Елисеева рассказала «Вечерней Москве», что даст этот статус нашему государству и будут ли западные страны бойкотировать Россию.

Жозеп Боррель ООН Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте