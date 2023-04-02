Боррель повторил за украинскими СМИ неуклюжую шутку о России

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель неуклюже пошутил о начале председательства России в Совете Безопасности ООН. Он повторил остроту за украинскими СМИ и написал, что такое событие очень подходит для Дня дурака.

— Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН, — написал Боррель в Twitter.

Как добавил политик, страны Европейского союза сделают все возможное, чтобы противостоять злоупотреблению Россией своими полномочиями на посту председателя Совбеза.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский на фоне председательства РФ пожаловался, что механизмы по глобальной изоляции России пока не работают. Он заявил, что Варшава в целом настаивает на отстранении или исключении РФ из ООН.

С 1 апреля председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) переходит к России на ротационной основе. Политолог Наталья Елисеева рассказала «Вечерней Москве», что даст этот статус нашему государству и будут ли западные страны бойкотировать Россию.