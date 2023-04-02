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Жилой дом 1974 года постройки капитально отремонтируют в Бибиреве

Ирэна Колесова
Город
Жилой дом 1974 года постройки капитально отремонтируют в Бибиреве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Москва, улица Конёнкова, 23Б Карта всех событий

В рамках московской программы капитального ремонта жилого фонда в 2023 году приведут в порядок девятиэтажный дом № 23б на улице Коненкова. Там обновят фасад и заменят инженерные системы, рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Отдельное внимание уделят внешнему облику здания. Его фасады облицованы ячеистой плиткой, которая со временем сильно износилась. Для восстановления будет применяться передовая технология с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Работы будут проводиться в несколько этапов. Сначала восстановят фасад и заделают межпанельные швы, затем установят современные стеклопакеты, обновят цоколь. Также в доме заменят магистрали отопления и водоснабжения.

Дом на улице Коненкова девятиэтажный, он был построен в 1974 году. У него типичная для своего времени архитектура, схожие здания легко встретить в спальных районах города. Примечательно, что улица, на которой находится дом, носит имя советского скульптора Коненкова. Он на протяжении многих десятилетий создавал многочисленные неповторимые портреты и скульптуры русских писателей, музыкантов, библейских героев, советских военачальников и других знаменитостей.

Кроме того, специалисты обновят фасад и крышу дома 1970 года постройки в районе Северное Тушино. Работы проведут в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда, особое внимание будет уделено фасаду здания.

Район Бибирево Москва Капитальный ремонт
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