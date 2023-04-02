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Приметы и советы

Врач Сурненкова назвала несколько правил качественного сна

Никита Худяков
Общество
Врач Сурненкова назвала несколько правил качественного сна
Фото: Pexels

Яркий солнечный свет может привести к задержке выработки мелатонина в организме. Об этом в воскресенье, 2 апреля, рассказала врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

— Когда секреция мелатонина подавлена, наш организм не инициирует процессы, необходимые для успокоения и засыпания. Это приводит к ухудшению засыпания, а в утренние часы повышает шанс проснуться раньше времени, — сказала она.

Врач посоветовала использовать солнечные очки с 19 до 22 часов, если в это время нужно выходить на улицу. Также в спальне необходимы плотные шторы, а если свет после этого проникает в комнату, то нужно воспользоваться дополнительно маской для сна.

Кроме того, нужно ограничить использование гаджетов на ночь. Специалист рекомендует читать бумажные книги. После пробуждения нужно пустить яркий свет в спальню, чтобы легко проснуться, передает агентство «Прайм».

17 марта отмечался Всемирный день сна (World Sleep Day). В современном мире сон человека нередко нарушается. Что может быть причиной некрепкого сна и о каких заболеваниях говорят подобные проблемы, «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог София Черкасова.

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