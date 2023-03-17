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«Десятки заболеваний»: когда проблемы со сном могут быть симптомами серьезных болезней

Игорь Синельников

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Общество
«Десятки заболеваний»: когда проблемы со сном могут быть симптомами серьезных болезней
Фото: Pixabay

17 марта отмечается Всемирный день сна (World Sleep Day). В современном мире сон человека нередко нарушается. Что может быть причиной некрепкого сна и о каких заболеваниях говорят подобные проблемы, «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог София Черкасова.

По ее словам, нарушение сна может быть самостоятельным заболеванием. Например, к таким состояниям относятся бессонница, нарколепсия и синдром обструктивного апноэ.

При этом иногда плохой сон говорит о наличии сопутствующих заболеваний, отметила Черкасова.

— Люди должны обращать внимание на некоторые симптомы, которые способны указать на заболевание. Например, та же бессонница может говорить о нескольких десятках заболеваний. В частности, это могут быть заболевания щитовидной железы, надпочечников, центральной нервной системы или сахарный диабет. Также бессонница может быть реакцией на прием препаратов, — объяснила врач.

Крайним последствием некоторых нарушений сна, в частности недосыпа, могут быть проблемы с памятью и повышение риска сердечно-сосудистых патологий, предупредила сомнолог. Бывает и противоположная ситуация, когда человеку постоянно хочется спать. Это случается при депрессиях, дефиците некоторых витаминов и микроэлементов, отметила специалист.

Во многих случаях проблемы со сном реально решить самостоятельно, уверена собеседница «ВМ».

— Причина проблем со сном часто кроется в тревоге или депрессии. Но самостоятельно понять человеку сложно, кроме того, причин бессонницы может быть несколько. Если нарушен сон (чаще всего, речь идет о трудностях засыпания и ночных пробуждениях), то нужно соблюдать гигиену сна. Это жесткий режим, отказ от пребывания в постели, если не спится, физнагрузка, отказ от кофеина, спокойные два часа перед сном. Этих простых мер хватает, чтобы более чем в половине случаев привести сон в норму, — подчеркнула Черкасова.

Если бессонница длится месяц и более, нужно идти к врачу и проходить диагностику, посоветовала эксперт. Лучше обращаться напрямую к сомнологу, потому что этот специалист — своего рода ночной терапевт. При необходимости он направит пациента к другому профильному специалисту, подытожила медик.

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