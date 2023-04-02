«Бил по голове, по лицу»: дочь Иосифа Пригожина рассказала о домашнем насилии

Фото: t.me/danayaprigozhina

Старшая дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина, модель Даная Пригожина написала в своих социальных сетях, что встречалась с молодым человеком, который бил ее.

— Это так ужасно! У меня выпадали волосы, я жила тогда с мамой, замазывала «тоналкой» и пудрой, чтобы не было видно. А самой было так плохо. Меня тошнило. А бил меня молодой человек по голове, по лицу. Я тогда не могла понять — за что, — сказала она.

Она отметила, что ушла от молодого человека, когда это повторилось. Пригожина не рассказывала близким о случившемся, чтобы они не переживали. Она подчеркнула, что всегда решала свои проблемы сама.

На сегодняшний день Даная Пригожина счастлива в браке с полицейским Евгением.

Также Пригожина рассказала, что начала подрабатывать водителем такси. По словам девушки, такое решение она приняла из-за того, что ее супруг Евгений, работающий в полиции, неудачно упал, получив сотрясение мозга и множественные ушибы. Из-за этого она настояла на том, чтобы муж оформил больничный и спокойно восстановился.