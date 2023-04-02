Юрист Кудерко предупредила о штрафах за парковку во дворах

Фото: shutterstock

Парковаться во дворах можно, но нужно знать некоторые правила и тонкости, чтобы не попасть на штраф. Об этом в воскресенье, 2 апреля, рассказала юрист Елена Кудерко.

По ее словам, расстояние от парковки на десять автомобилей до фасада многоквартирного дома должно быть не менее десяти метров, а парковки на 51–100 машин — не менее 25 метров.

Юрист отметила, что разрешается оставлять автомобиль на тротуаре, если проход для пешехода не менее двух метров, однако любое отклонение может привести к штрафу до 300 тысяч рублей.

Кудерко подчеркнула, что автомобиль с включенным двигателем может находиться на придомовой территории не более пяти минут. Если водитель находится больше заявленного времени, то ему могут выписать штраф в размере трех тысяч рублей, передает агентство «Прайм».

С начала марта в Москве арестовали четыре автомобиля за неуплату штрафов на сумму более миллиона рублей. Водители парковались на газонах и под запрещающими знаками. Таким образом, они накопили счетов суммарно более чем на 1 миллион 200 тысяч рублей.