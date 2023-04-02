Собянин: За три года городским сервисом для самозанятых воспользовались 35 тысяч москвичей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В центре «Моя работа» функционирует уникальная экосистема «Самозанятость в руки». Об этом в воскресенье, 2 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— За 3 года сервисом воспользовались 35 тысяч москвичей. И почти половина из них — женщины. Популярные направления — рукоделие, фотосъемка, кулинария, дизайн и пошив одежды, визаж — позволяют самореализоваться и хорошо заработать, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что многие женщины благодаря центру занятости возвращаются к дипломным специальностям. Так, Сюзанна Баширова построила успешную карьеру в контент-маркетинге, но сейчас занялась любимым делом и стала создавать украшения. Дина Валеева также сменила работу и открыла магазин здоровых перекусов.

Отмечается, что центр занятости «Моя работа» бесплатно обучает новым профессиям. Для этого разработаны десятки образовательных программ, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В Москве состоятся бесплатные тренинги по самозанятости и предпринимательству. Первый курс под названием «Акселератор самозанятости» стартует 3 апреля. Участникам помогут проработать подходящую бизнес-идею на основе своего опыта и умений, а также подготовить план продвижения своей деятельности.