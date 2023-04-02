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Приметы и советы

Ефимов: В СВАО построят 15 объектов образования по программе КРТ

Евгений Жуков
Город
Ефимов: В СВАО построят 15 объектов образования по программе КРТ
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В Северо-Восточном административном округе (СВАО) планируется строительство 15 образовательных объектов по программе комплексного развития территорий (КРТ), что делает его лидером по данному показателю. Об этом в субботу, 1 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На неэффективно используемых территориях и в бывших промзонах столицы, одобренных для комплексного развития в 2022 году, планируется возвести 57 образовательных объектов общей площадью более 408 тысяч квадратных метров. Лидером стал СВАО, — отметил заммэра.

Ефимов также добавил, что на участках общей площадью свыше 106 гектаров планируется строительство более чем 104 тысяч квадратных метров школ и детских садов. Объекты возведут в пяти районах СВАО: Бабушкинском, Ярославском, Бутырском, Останкинском, а также в Северном Медведкове.

По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Максима Гамана, в общей сложности в СВАО построят восемь детских садов, шесть школ и школу искусств. По объему такой недвижимости лидирует Бабушкинский район.

На севере Москвы инвесторы возведут новые городские кварталы на участках бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий, сообщил Ефимов. Территории в САО по проектам комплексного развития территории реорганизуют правообладатели недвижимости и инвесторы, определенные по итогам торгов.

Владимир Ефимов Москва Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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