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Путин поздравил Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Белоруссии

Никита Худяков
Общество
Путин поздравил Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Белоруссии
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня единения народов двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в воскресенье, 2 апреля.

— Примите самые теплые поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси. Опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, связывающие россиян и белорусов, наши страны и народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях, — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что механизмы Союзного государства энергично совершенствуются. Президент РФ добавил, что наращивание союзнических связей отвечает интересам Белоруссии и России, передает официальный сайт Кремля.

Лукашенко ранее предложил формат немедленного перемирия на Украине. По его словам, России придется использовать всю мощь военно-промышленного комплекса и армии в том случае, если Запад попытается использовать перемирие в своих целях.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что в случае нарастания угроз на территорию республики введут стратегическое ядерное оружие. Также он сообщил, что неделю назад отдал распоряжение о незамедлительном восстановлении площадки для ядерных боеголовок «Тополь».

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