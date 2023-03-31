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Приметы и советы

Лукашенко предложил формат немедленного перемирия на Украине

Араз Салехов
В мире
Лукашенко предложил формат немедленного перемирия на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Необходимо прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия, <...> перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, боеприпасов и военной техники, — сказал он.

При этом России придется использовать всю мощь военно-промышленного комплекса и армии в том случае, если Запад попытается использовать перемирие в своих целях, цитирует его РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 25 марта принял решение разместить ядерные боеголовки на территории Белоруссии. Он отметил, что на территории страны летом завершится строительство специального хранилища. Соответствующее решение было принято еще до заявления властей Великобритании о поставке Украине снарядов с обедненным ураном.

1 марта руководства Китая и Белоруссии заявили о глубокой обеспокоенности в связи с развитием конфликта в европейском регионе. В документе говорится, что Пекин и Минск заинтересованы в предотвращении эскалации текущего кризиса.

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