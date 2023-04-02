Забег «Апрель» открыл сезон уличных марафонов в Москве

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Забег «Апрель» стартовал в Москве в воскресенье, 2 апреля, мероприятие стало открытием бегового сезона в городе.

— «Апрель» — это первый забег среди шоссейных. В этот раз зарегистрировалось на мероприятие самое большое количество участников по сравнению с тем, что было за последнее время. Около шести тысяч изъявили желание пробежать сегодня тут, — рассказал директор Московского бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Он отметил, что в прошлом году в забеге приняли участие 4,5 тысячи человек. Уточняется, что перед началом мероприятия у всех желающих была возможность принять участие в массовой разминке, передает ТАСС.

Маршрут проходит вокруг олимпийского комплекса «Лужники» через Новолужнецкий проезд, Аллею славы и Лужнецкую набережную. К участию допускались все желающие в возрасте от 14 лет.

Как рассказал Тарасов «Вечерней Москве», в этом году одно из главных городских спортивных событий, «Московский марафон», пройдет 17 сентября. Он отметил, что это будет самый массовый забег России. Его участники пробегут по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду.