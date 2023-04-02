Пожарное депо на четыре машино-места построят в районе Богородское

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва, Восточный административный округ, район Богородское, микрорайон 12Б Карта всех событий

Пожарное депо на четыре машины построят в районе Богородское. Об этом в воскресенье, 2 апреля, рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— В новом здании разместятся две службы: пожарно- и аварийно-спасательный отряды. Для этого запроектированы различные блоки, среди которых помещения для пожарной техники и ее техобслуживания, служебно-бытовые, помещения восстановительного центра личного состава, пункт связи и зона медицинского обслуживания, — сказала она.

По словам председателя Москомэкспертизы, в составе восстановительного центра предусмотрены тренажерный зал, санузел, душевая, комната спортивного инвентаря, комнаты отдыха и психологической разгрузки. Отмечается, что в составе автопарка депо будут также автолестница и автоцистерны, передает официальный сайт мэра Москвы.

Здание пожарного депо также ввели в эксплуатацию в столичном районе Тропарево-Никулино.

На подготовленной территории рабочие построили трехэтажное здание с гаражом на пять пожарных машин. В ходе работ они обустроили учебно-тренировочную башню высотой четыре этажа.