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Приметы и советы

Пятерых пропавших в Сочи мальчиков разыскивали более суток

Никита Худяков
Происшествия
Пятерых пропавших в Сочи мальчиков разыскивали более суток
Фото: Unsplash

В Сочи 31 марта потерялись пятеро мальчиков, старшему из которых всего 13 лет. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.

— Мальчики гуляли вместе в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта. Родители самостоятельно занимались поиском детей в течение суток. Накануне вечером 1 апреля обратились в полицию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что последний раз детей видели в гостинице Адлерского района, где они купались в бассейне. Позже им сделали замечание и они покинули зону отдыха.

В мэрии добавили, что к поиску были привлечены волонтеры, казачество и спасательные формирования. По информации РИА Новости, дети являются местными жителями.

Позже в Telegram-канале «Любимый Сочи» сообщили, что детей нашли живыми. Сейчас их везут в отделение полиции.

16 марта похожий случай произошел в Воронеже. Десятилетняя школьница вышла из дома и не вернулась. Позднее поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что девочку нашли живой.

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