Собянин: Транспортная карта «Тройка» за 10 лет стала лучшей в мире

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичной транспортной карте «Тройка» исполнилось десять лет. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 2 апреля, рассказал о городской билетной системе.

По его словам, в 2020 и 2021 годах столичную транспортную систему признали самой умной в мире в рамках международных премий.

— За это время наша билетная система стала незаменимой для москвичей и жителей более 25 регионов России. В прошлом году мы перевели «Тройку» на отечественный чип и продолжаем ее развитие, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что «Тройка» является единым носителем, который позволяет оплачивать проезд посредством баланса билета «Кошелек» и записывать абонементы.

Московские турникеты и валидаторы стали принимать карту «Тройка» 2 апреля 2013 года. За десять лет было реализовано свыше 47 миллионов карт, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также глава города рассказал, что с 2021 года жители столицы совершили 10 миллионов бесплатных пересадок на наземном транспорте, а в среднем за сутки горожане совершают порядка 19 тысяч бесплатных пересадок. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрировать карту «Тройка» в личном кабинете в приложении «Метро Москвы».